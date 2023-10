- Można zacząć naprawiać od tego, co PiS zaczął psuć, czyli od Trybunału Konstytucyjnego - zaczął prof. Matczak. Jak dodał, jest to "potężna bestia w demokracji, która jest prawie tak ważna jak parlament". - Ten pomysł, moim zdaniem, co może być zaskoczeniem, nie jest dobry - dodał.

Prof. Matczak o TK: Należy zacisnąć zęby

Jak wyjaśnił, jeżeli w 2015 roku unieważniono wybór trzech sędziów TK, to jeśli opozycja unieważniłaby ich 15, byłoby to pięć razy gorsze dla stanu demokracji .

- Jeżeli ktoś wygra wybory, będzie miał precedens konstytucyjny, by unieważnić wcześniejsze kadencje. TK zamieni nam się w spółkę Skarbu Państwa, w której zwycięzca będzie brał wszystko, jak w piosence ABBY ("The winner takes it all" - red.) - mówił.