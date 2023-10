Zbigniew Ziobro kieruje wniosek do TK. Chodzi o samochody spalinowe

Następnie powołał się na dane i raporty, które załączył do wniosku do TK, a które wskazują, że prostą konsekwencją będzie też likwidacja tysięcy firm, które zajmują się produkcją części zamiennych do tego typu pojazdów. - Polsce grozi wielka katastrofa, armagedon, nie możemy na to pozwolić - zaznaczał Ziobro.