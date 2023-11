Sejm. Prof. Adam Strzembosz u Szymona Hołowni

Tuż przed spotkaniem prof. Adam Strzembosz został zapytany o Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny oraz o to, "czy da się to rozwiązać".

Dopytywany, jak to zrobić, przekazał, zwracając się do jednej z dziennikarek: - Pani by chciała, żebym był cudotwórcą, który już wie wszystko. Ja myślę, że to są twory rzeczywiście potężnie uszkodzone i na tych uszkodzeniach trzeba będzie korzystać przy dokonaniu powrotu do praworządności.

Profesora Strzembosza zapytano także o to, co zamierza przekazać nowemu marszałkowi Sejmu, a także jak powinien wyglądać proces przywracania praworządności. Były przewodniczący Trybunału Stanu podkreślił, że marszałkowi przekaże wyrazy szacunku, ponieważ "tak gość powinien zrobić, jak został zaproszony".

- A poza tym, co robić - tego państwu nie zdradzę. Bo potem by się okazało, że pan marszałek zupełnie mnie nie chciał słuchać - albo odwrotnie - on by powiedział: "A to ja przecież dawno tak myślałem" - dodał żartobliwie profesor. Na koniec do dziennikarzy zwrócił się słowami: - Życzę wam, żebyście przeżyli dobry okres współpracy z nowymi władzami Rzeczypospolitej.