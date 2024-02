W sondażu dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej na pytanie o to, kto odpowiada za obecne problemy polskich rolników można było wybrać więcej niż jedną z podanych odpowiedzi. Najwięcej ankietowanych osób - 67,6 proc. - wskazało odpowiedź "Decyzja Unii Europejskiej o otwarciu rynku na produkty rolne z Ukrainy ".

Sondaż. Kto odpowiada za problemy polskich rolników?

Najnowszy sondaż. Tak głosowali mieszkańcy wsi i miast

W sondażu rozróżniono m.in., jak głosowały osoby zamieszkujące wsie i miasta. Zdaniem mieszkańców wsi najczęstszą przyczyną problemów, z jakimi mierzą się polscy rolnicy, są decyzje Unii Europejskiej - taką odpowiedź wskazało 70 proc. respondentów. Z kolei zaledwie 7 proc. odpowiedziało, że to rolnicy są sami sobie winni. W podobny sposób odpowiadali ankietowani z zamieszkujący miejscowości do 50 tys. mieszkańców - było to odpowiednio 81 proc. i 17 proc.