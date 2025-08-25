Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. To jest dla mnie rzecz zasadnicza, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Jednocześnie dodał, że zaproponował swój projekt ustawy w tej sprawie. - Zachęcam rząd i wszystkie partie w parlamencie do ciężkiej pracy, przez dwa tygodnie, nad kształtem tej ustawy - mówił.

- W tym projekcie ustawy proponuję także nowe rozwiązania dotyczące nadawania obywatelstwa, nie tylko gościom z Ukrainy, ale także z innych regionów - przekazał prezydent.

- Polskie obywatelsko jest nie tylko wielkim zaszczytem, ale ktoś kto je otrzymuje ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej - tłumaczył Nawrocki.

- Uważam, że proces nadawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat i taka propozycja w tym projekcie ustawy się znajdzie - zapowiedział.

Kolejny punkt, który ma zawierać ustawa proponowana przez Karola Nawrockiego, dotyczy zwiększenia kary za nielegalne przekraczanie granicy. - To powinno być pięć lat - powiedział.

Prezydent zaznaczył w swoim przemówieniu, że należy "wyeliminować rosyjską propagandę" i ustawić relacje polsko - ukraińskie jako partnerskie.

- Dlatego proponuję, by w projekcie ustawy znalazł się punkt "stop banderyzmowi" - powiedział. Dodał, że chce, aby w kodeksie karnym banderyzm odpowiadał niemieckiemu nazizmowi.

