W najnowszym badaniu OGB zapytano Polaków, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak wynika z sondażu, 41,7 proc. respondentów oceniło prezydenta pozytywnie. Opinię negatywną o głowie państwa wyraziło 32,7 proc. badanych, natomiast zdanie neutralne na temat Nawrockiego ma 25,6 proc. respondentów.

Respondenci dokonywali oceny prezydenta od momentu zaprzysiężenia i kilka dni po nim.

Początek kadencji Karola Nawrockiego. Nowy sondaż

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 1000 respondentów w dniach 6-13 sierpnia.

Ankietę przeprowadzono więc jeszcze przed istotnymi wydarzeniami z ostatnich dni.

Pierwsze związane jest z brakiem polskiego przedstawiciela wśród europejskich liderów, którzy towarzyszyli prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas wizyty w Białym Domu.

Dotyczyło ono negocjacji pokojowych i odbyło się po szczycie na Alasce, w którym prezydent Donald Trump rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Kancelaria prezydenta i rząd przerzucają się odpowiedzialnością, kto jest odpowiedzialny, za to, że Polska nie była reprezentowana w Waszyngtonie.

Kolejnym wydarzeniem jest decyzja Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty" z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu.

CPK będzie tematem Rady Gabinetowej z prezydentem. Klimczak w ''Gościu Wydarzeń'': Projekt idzie bardzo dobrze Polsat News Polsat News