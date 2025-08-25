- Te rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z otwartością moją i mojej kancelarii i biorę za nie pełną odpowiedzialność - stwierdził prezydent, choć zaznaczył, że miał pewne zastrzeżenia do ustaw dotyczących karty nauczyciela.

- Głosowanie w parlamencie odbywało się wbrew tradycyjnym podziałom politycznym, ale (...) jedna z tych ustaw zawiera termin dwóch lat, więc daje nam czas, by pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami. Uznałem, że przed początkiem roku szkolnego (...) warto, żeby wszystkie trzy ustawy dot. karty nauczyciela zostały podpisane - dodał.

Prezydent podpisał również ustawę o prawie bankowym i ustawę o usprawnieniu przechowywania nawozów naturalnych.

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Godziny czarnkowe zlikwidowane

Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela podpisaną przez Karola Nawrockiego od 1 września zlikwidowane zostaną godziny dostępności nauczycieli czyli tzw. godziny czarnkowe. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami nauczyciele mieli obowiązek przez godzinę tygodniowo być dostępni w szkole na konsultacje z uczniami i ich rodzicami. Rozwiązanie, obowiązujące od 1 września 2022 r. od początku spotykało się ze sprzeciwem związków zawodowych.

Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Zgodnie z nowelą, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie można powierzać im zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze nie wyższym niż dziewięć godzin tygodniowo (a nie jak dotąd nie wyższym niż cztery godziny) na podstawie innej niż umowa o pracę. Chodzi m.in. o umowę-zlecenie czy umowę B2B (umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

