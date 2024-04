Prezydent pisze do przywódców NATO. "Złożyłem propozycję"

- Obecne czasy pokazują, że potrzebne są armie dysponujące najnowszymi technologiami. My w naszym kraju to budujemy, wydajemy ponad 4 proc. PKB na armię na jej modernizację - powiedział w trakcie oświadczenia prezydent. Andrzej Duda wezwał do odbudowy polityki bezpieczeństwa państw NATO.