Andrzej Duda: Polska i Słowenia budują jak najlepszą współpracę

Prezydent RP relacjonował też ostatnią wizytę w USA, rozmowy z prezydentem Joe Bidenem oraz spotkania w Kongresie, a także zaproponował Słowenii zwiększenie wydatków na obronność do 3 proc. PKB. - Wychodzę z taką propozycją i chciałbym, aby ona była dyskutowana także podczas zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie - zdeklarował.

Duda zaznaczył, że celem Sojuszu powinna być ochrona "przed ewentualnymi, dalszymi zakusami imperialnymi Rosji". - To pytanie, (...) jak powinniśmy budować potencjał odstraszania, aby był wystarczający do zatrzymania każdego potencjalnego przeciwnika tzn., żeby nigdy nie doszło do zbrojnego konfliktu, w który moglibyśmy być bezpośrednio zaangażowani - powiedział.