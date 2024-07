Prezydent odesłał ustawę do TK. W tle głosowanie korespondencyjne

Prezydent Andrzej Duda odesłał nowelizację Kodeksu wyborczego do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Głowa państwa zarzuca ustawodawcom naruszanie równości wobec prawa wszystkich obywateli RP, a także prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ponadto - zdaniem prezydenta - wątpliwości budzi proces legislacyjny, ponieważ nie dopuszczono do niego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.