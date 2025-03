- Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 r., więc 26 lat później powinno nastąpić również przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste - tłumaczył polski prezydent w wywiadzie udzielonym "Financial Times".

Duda wskazywał, że jego propozycja o rozmieszczeniu nad Wisłą broni jądrowej została przekazana wysłannikowi Donalda Trump Keithowi Kelloggowi. Wojskowy przyjechał do Warszawy w lutym.

Prezydent przekonywał, że decyzja należy do nowej administracji Donalda Trumpa, ale "Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś". Mińsk otrzymał głowice jądrowe w 2023 roku. - (Rosjanie - red.) nie pytali nikogo o pozwolenie - podkreślał.

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska na razie nie ma co liczyć na rozwinięcie własnego arsenału nuklearnego. - Aby mieć własny potencjał nuklearny, myślę, że zajęłoby to dekady - konstatował.

W dalszej części wywiadu poruszono temat trwających negocjacji o zawieszeniu wojny w Ukrainie. - To nie jest delikatna dyplomacja, to twarda gra, ale moim zdaniem nie chodzi o to, że prezydent Trump jest tylko miły i delikatny wobec Rosji - zapewniał Duda.