Powódź 2024. Konsultacje PiS. Jarosław Kaczyński wskazuje

- Wiemy, że informacje o zbliżającym się niebezpieczeństwie były znane i dostępne dla ośrodka rządowego od co najmniej jedenastego, ale w gruncie rzeczy powinny być już przynajmniej dziesiątego, bo już wtedy te informacje dotarły do Polski . Dlaczego te informacje nie zostały odpowiednio wykorzystane ? Tego nie wiemy - mówił Jarosław Kaczyński.

Powódź w Polsce. Jarosław Kaczyński krytycznie o Donaldzie Tusku

W ocenie prezesa PiS działania rządu, a przede wszystkim premiera Donalda Tuska doprowadziły do "teatralizacji życia publicznego" . To z kolei - jak powiedział - spowodowało " paraliż decyzyjny ".

- Wiemy z całą pewnością, że to, że decyzje były podejmowane zbyt późno, a w szczególności, że nie poinformowano osób zamieszkujących te tereny o niebezpieczeństwie i nie podjęto decyzji o ewakuacji, co doprowadziło do tego, że bardzo poważna część zniszczonego dobytku mogła zostać uratowana. Być może były też w związku z tym ofiary śmiertelne, tego nie wiemy na pewno, ale jest to prawdopodobne - mówił prezes PiS.