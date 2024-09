Zamieszanie na sztabie kryzysowym. Burza w sieci, politycy komentują

Emocje polityków wywołała wypowiedź Jacka Sutryka na wtorkowym sztabie kryzysowym we Wrocławiu. - Pękło obwałowanie przepompowni w Mietkowie - mówił Sutryk.

Obecny na sali Donald Tusk podkreślił, że doszło do pomyłki. - Otrzymaliśmy sygnał, że to nie Mietków, tylko Wawrzeńczyce - powiedział. Wskazał, że to "zupełnie inny zbiornik i zupełnie inna skala". Poprosił o potwierdzenie tych doniesień. Sprawą zajmują się służby.