Grupa Arraiolos spotka się w Polsce. "To naturalne, że jesteśmy gospodarzem"

- To jest rekord, jeśli chodzi o te spotkania. Takiego grona to chyba nigdy nie było - ocenił Pawlak. Szef BPM KPRM zwrócił też uwagę, że spotkanie odbędzie się w przeddzień rozpoczynającej się wraz z 2025 rokiem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. - To więc naturalne, że Polska jest gospodarzem. Głównym tematem będą kwestie relacji transatlantyckich, to niezmiennie jeden z priorytetów polskiej prezydencji - podkreślił Pawlak.