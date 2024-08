Posiedzenie rządu w Gdańsku. Donald Tusk zabrał głos przed spotkaniem

Donald Tusk do ministrów: Przeprowadźcie wielką spowiedź powszechną

- Zbliża się 15 października - nie chce porównywać tamtych zdarzeń, ale dla milionów ludzi było to (zwycięstwo obecnego obozu władzy w wyborach z 2023 roku - red.) bardzo ważne - stwierdził premier i podkreślił, że chciałby, by po dziewięciu miesiącach trwania rządu jego ministrowie przeprowadzili "wielką spowiedź powszechną" ze środowiskami, które mają powody do niepokoju i straciły wiarę w determinację działania jego gabinetu.

- Apeluję do wszystkich pań i panów ministrów , byście jako skarb traktowali wzajemną lojalność i poczucie bycia wielką drużyną - nie tylko jako rząd, ale wraz z milionami ludzi, których wysiłek i wsparcie miało sens - powiedział premier. - Chciałbym, aby każdy z was zrobił rachunek sumienia z tego, na ile jest wierny wartości, która nazywa się "solidarność" - dodał.

Polityka rozliczeń rządu Donalda Tuska. "To musi być bolesne"

Szef rządu powiedział również, że społeczeństwo "bardzo oczekuje rozliczania władzy" , co bywa "bardzo emocjonalne" . - Władza, która nie jest rozliczania, to władza, która się psuje - stwierdził.

- My po to wygraliśmy te wybory, by ta rozliczalność władzy dotyczyła wszystkich - także nas. Chciałbym, aby w tych dniach pełnych napięcia, związanych choćby z decyzjami PKW, żebyście mieli to poczucie słuszności, kiedy uczestniczycie w procesie rozliczania władzy. Macie rację jednak tylko wtedy, jeśli za tą determinacją idzie pełna świadomość, że też będziecie rozliczani - oświadczył Donald Tusk.