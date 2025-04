O ile ta elastyczność jest co najmniej dyskusyjna, o tyle z historii o "dniu wyzwolenia" płynie dla Amerykanów i dla świata cenna nauka, a także kilka ważnych wniosków. Oto one.

Amerykańscy i światowi ekonomiści wyliczali, że Donald Trump wepchnął Stany Zjednoczone na autostradę do recesji, a w najlepszym razie poważnej stagnacji gospodarczej. Sam wzrost inflacji szacowany na 2-2,5 pkt proc. - z obecnych około 3 proc. do ponad 5 proc. Dodając do tego drastyczne podniesienie kosztów życia obywateli i potężne straty kluczowych amerykańskich firm dawało to bardzo wątpliwą wizytówkę prezydenta, który przedstawiał się Amerykanom jako wielki spec od gospodarki.