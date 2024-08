- Tak by mi się marzyło, żeby "tamta strona", co tam poszła dalej, też była razem z nami - powiedziała podczas ceremonii obchodów 44. rocznicy Porozumień Sierpniowych Danuta Wałęsa, nawiązując tym samym do głębokich podziałów w polskim społeczeństwie. Za te słowa publiczność nagrodziła byłą prezydentową gromkimi brawami. Małżonka Lecha Wałęsy wystosowała też jedną radę do obecnych rządzących.