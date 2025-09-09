Premier o zagrożeniu bezpieczeństwa. "Zamkniemy granicę z Białorusią"

- Jak państwo wiecie w piątek rozpoczynają się bardzo agresywne - z punktu widzenia doktryny wojskowej - manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy - podkreślił premier Donald Tusk nawiązując do ćwiczeń Zapad.

Premier stwierdził, że celem symulacji ich działań jest m.in. Przesmyk Suwalski.

Przekazał, że jedną z odpowiedzi na te manewry jest przeprowadzenie również ćwiczeń polskiego wojska i sił sojuszniczych.

- Mamy też do czynienia z narastającą liczbą prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. W związku z tym ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad - poinformował.

Zamknięcie granic nastąpi o północy w nocy z czwartku na piątek.

Wkrótce więcej informacji...

