Premier o zagrożeniu bezpieczeństwa. "Zamkniemy granicę z Białorusią"
- Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy przejścia graniczne z Białorusią o północy, w nocy z czwartku na piątek - poinformował premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu. Decyzja ma związek z zaplanowanymi ćwiczeniami Zapad.
- Jak państwo wiecie w piątek rozpoczynają się bardzo agresywne - z punktu widzenia doktryny wojskowej - manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy - podkreślił premier Donald Tusk nawiązując do ćwiczeń Zapad.
Premier stwierdził, że celem symulacji ich działań jest m.in. Przesmyk Suwalski.
Przekazał, że jedną z odpowiedzi na te manewry jest przeprowadzenie również ćwiczeń polskiego wojska i sił sojuszniczych.
- Mamy też do czynienia z narastającą liczbą prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. W związku z tym ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad - poinformował.
Zamknięcie granic nastąpi o północy w nocy z czwartku na piątek.
