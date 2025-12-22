Zapytali Rosjan o wojnę. Krach dla Putina, zwątpienie w możliwości USA
Coraz mniej pytanych Rosjan chce kontynuowania wojny w Ukrainie - podał The Moscow Times, powołując się na sondaż działającego w Rosji instytutu Centrum Levada. Według grudniowego badania około dwie trzecie ankietowanych oczekuje, że Władimir Putin jak najszybciej rozpocznie negocjacje pokojowe. Ponadto większość nie wierzy, że działania USA pomogą zakończyć konflikt.
W skrócie
- Coraz mniej Rosjan popiera kontynuowanie wojny w Ukrainie, a większość oczekuje szybkich negocjacji pokojowych - wynika z nowego sondażu.
- Największe poparcie dla pokoju deklarują kobiety, młodsi oraz osoby z terenów wiejskich niezgadzające się z polityką Putina.
- Ponad połowa zapytanych Rosjan nie wierzy, że działania USA przyczynią się do zakończenia konfliktu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Instytut badawczy Centrum Levada - uznawany w Rosji za niezależną agencję obcego wywiadu - przeprowadził sondaż, w którym zapytano Rosjan, czy popierają kontynuowanie wojny w Ukrainie.
Za dalszym prowadzeniem działań zbrojnych opowiedziało się 25 proc. ankietowanych, natomiast 66 proc. uznało, że należy przystąpić do negocjacji pokojowych.
W porównaniu z październikowym badaniem odsetek osób sprzeciwiających się wojnie wzrósł w Rosji o cztery punkty procentowe. Z kolei udział zwolenników kontynuowania agresji na Ukrainę spadł o pięć punktów proc., osiągając najniższą wartość w całym okresie pomiarów.
Sondaż w Rosji. Spadek poparcia dla wojny z Ukrainą
Jak najszybsze przystąpienie Rosji do rozmów pokojowych najczęściej popierają kobiety, osoby poniżej 40 roku życia i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy uważają, że kraj zmierza w złym kierunku i są opozycjonistami Władimira Putina. Odsetek przeciwników wojny jest także wysoki wśród osób czerpiących wiedzę z mediów społecznościowych.
Zwolennikami wojny - według badania - są zaś głównie mężczyźni, osoby powyżej 55 roku życia, mieszkańcy Moskwy, respondenci wierzący, że polityka Putina jest słuszna, a także widzowie państwowych rosyjskich telewizji.
Ponadto 49 proc. badanych stwierdziło, że bardzo uważnie śledzi sytuację w Ukrainie, 33 proc. nie zwracało na nią uwagi, a 18 proc. wcale nie interesuje się tym tematem.
Wyniki sondażu. Rosjanie nie wierzą w sukces USA
Rosjan zapytano także, czy wierzą, że próby prezydenta USA Donalda Trumpa doprowadzą do osiągnięcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.
Na tak zadane pytanie 51 proc. respondentów odparło, że nie pokłada nadziei w Waszyngtonie, natomiast 28 proc. deklaruje zaufanie do amerykańskiej administracji.
Badanie Centrum Levada przeprowadzono w dniach 11-19 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1618 osób w wieku 18 lat i starszych, z 137 osiedli w 50 regionach Federacji Rosyjskiej.
Źródło: The Moscow Times