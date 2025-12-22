Wojna w Ukrainie
Zapytali Rosjan o wojnę. Krach dla Putina, zwątpienie w możliwości USA

Patryk Idziak

Coraz mniej pytanych Rosjan chce kontynuowania wojny w Ukrainie - podał The Moscow Times, powołując się na sondaż działającego w Rosji instytutu Centrum Levada. Według grudniowego badania około dwie trzecie ankietowanych oczekuje, że Władimir Putin jak najszybciej rozpocznie negocjacje pokojowe. Ponadto większość nie wierzy, że działania USA pomogą zakończyć konflikt.

Profil mężczyzny w garniturze na tle rosyjskiej flagi, połączony z obrazem zniszczonego, dymiącego budynku.
Sondaż w Rosji na temat wojny w Ukrainie. Wyniki przeciw polityce Putina123RF; ALEXANDER KAZAKOV / POOL, DMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • Coraz mniej Rosjan popiera kontynuowanie wojny w Ukrainie, a większość oczekuje szybkich negocjacji pokojowych - wynika z nowego sondażu.
  • Największe poparcie dla pokoju deklarują kobiety, młodsi oraz osoby z terenów wiejskich niezgadzające się z polityką Putina.
  • Ponad połowa zapytanych Rosjan nie wierzy, że działania USA przyczynią się do zakończenia konfliktu.
Instytut badawczy Centrum Levada - uznawany w Rosji za niezależną agencję obcego wywiadu - przeprowadził sondaż, w którym zapytano Rosjan, czy popierają kontynuowanie wojny w Ukrainie.

Za dalszym prowadzeniem działań zbrojnych opowiedziało się 25 proc. ankietowanych, natomiast 66 proc. uznało, że należy przystąpić do negocjacji pokojowych.

W porównaniu z październikowym badaniem odsetek osób sprzeciwiających się wojnie wzrósł w Rosji o cztery punkty procentowe. Z kolei udział zwolenników kontynuowania agresji na Ukrainę spadł o pięć punktów proc., osiągając najniższą wartość w całym okresie pomiarów.

Sondaż w Rosji. Spadek poparcia dla wojny z Ukrainą

Jak najszybsze przystąpienie Rosji do rozmów pokojowych najczęściej popierają kobiety, osoby poniżej 40 roku życia i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy uważają, że kraj zmierza w złym kierunku i są opozycjonistami Władimira Putina. Odsetek przeciwników wojny jest także wysoki wśród osób czerpiących wiedzę z mediów społecznościowych.

Zwolennikami wojny - według badania - są zaś głównie mężczyźni, osoby powyżej 55 roku życia, mieszkańcy Moskwy, respondenci wierzący, że polityka Putina jest słuszna, a także widzowie państwowych rosyjskich telewizji.

Ponadto 49 proc. badanych stwierdziło, że bardzo uważnie śledzi sytuację w Ukrainie, 33 proc. nie zwracało na nią uwagi, a 18 proc. wcale nie interesuje się tym tematem.

    Wyniki sondażu. Rosjanie nie wierzą w sukces USA

    Rosjan zapytano także, czy wierzą, że próby prezydenta USA Donalda Trumpa doprowadzą do osiągnięcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

    Na tak zadane pytanie 51 proc. respondentów odparło, że nie pokłada nadziei w Waszyngtonie, natomiast 28 proc. deklaruje zaufanie do amerykańskiej administracji.

    Badanie Centrum Levada przeprowadzono w dniach 11-19 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1618 osób w wieku 18 lat i starszych, z 137 osiedli w 50 regionach Federacji Rosyjskiej.

    Źródło: The Moscow Times

