W skrócie Rosja przeprowadziła w nocy zmasowane ataki dronów na Ukrainę, co spowodowało ogłoszenie alarmu powietrznego w wielu regionach kraju.

Port w Odessie został po raz kolejny zaatakowany, zniszczeniu uległa infrastruktura i cywilny statek, lecz nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Ataki mają na celu m.in. zakłócenie morskiej logistyki Ukrainy, w tym ograniczenie dostępu do Morza Czarnego i utrudnienie dostaw energii.

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do kolejnych zmasowanych ataków rosyjskich dronów uderzeniowych. Z tego powodu w większości regionów Ukrainy ogłoszono stan alarmu powietrznego.

Alarm w Ukrainie. Zmasowane ataki rosyjskich dronów

Ukraińska Prawda informuje, że przed godziną 5.00 regiony wschodnie, południowe, centralne, północne i część zachodnich zostały oznaczone na mapach alertów kolorem czerwonym, co oznacza występujące zagrożenie.

Serwis dodaje, że w przestrzeni powietrznej wykryto dużą liczbę wrogich celów, które "manewrują, nieustannie zmieniając swoje wektory ruchu".

Chwilę po godzinie 5.00 stan zagrożenia ogłoszono także w Kijowie i kilku innych zachodnich obwodach. Władze apelują do obywateli, aby nie ignorowali sygnałów o niebezpieczeństwie i pozostali w schronach do czasu odwołania alarmu.

W związku z sytuacją ukraińskie ministerstwo energetyki, na które powołuje się Reuters, przekazało, że w wyniku ataku Rosji na ukraiński system energetyczny wystąpiły przerwy w dostawie prądu w wielu regionach, w tym w Kijowie i okolicach.

Wojna w Ukrainie. Rosja po raz kolejny uderzyła w Odessę

Ponadto w nocy z poniedziałku na wtorek gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że rosyjskie wojska zaatakowały w poniedziałek późnym wieczorem Odessę na południu Ukrainy.

Gubernator dodał, że to drugi tego typu atak w ciągu doby. W jego wyniku odnotowano zniszczenia w porcie i uszkodzenie jednego ze statków.

"Dziś wieczorem wróg ponownie zaatakował Odessę bezzałogowymi statkami powietrznymi. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura portu i statek cywilny" - przekazał Kiper, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

Kiper ogłosił na platformie Telegram, że służby kryzysowe oceniają zniszczenia spowodowane atakiem, ale nie podał szczegółów. Zaznaczył, że nie ma informacji o ofiarach.

Ukraina: Rosja próbuje zakłócić morską logistykę

Przypomnijmy, że poprzedniej nocy rosyjskie wojska również zaatakowały infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie odeskim, co doprowadziło do pożaru w ważnym porcie i zakłóciło dostawy prądu do około 120 tys. osób. Według władz jedna osoba została ranna.

"Rosja próbuje zakłócić logistykę morską, przeprowadzając systematyczne ataki na infrastrukturę portową i energetyczną" - ocenił na Telegramie wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na port w Odessie i pobliskie obszary, starając się ograniczyć Ukrainie dostęp do Morza Czarnego i zaburzyć ważne szlaki logistyczne do granicy z Mołdawią - podkreślił Reuters, powołując się na ukraińskich urzędników.

