Białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025 zaplanowane są na wrzesień. Pierwotnie organizowane miały być w zachodnich regionach kraju, jednak później władze zdecydowały o przeniesieniu ich do centralnych i wschodnich obwodów .

Zdaniem Murawejki to przykłady eskalacji militarnej ze strony NATO.

"To test interoperacyjności, demonstracja zdolności odstraszania i wspólnej obrony terytorium NATO. Ćwiczenia nie są wymierzone w żadne państwo - to manifestacja jedności, transformacji i gotowości do działania" - czytamy w oficjalnym komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.