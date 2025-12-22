W skrócie Podczas parady ozdobionych świątecznymi światłami samochodów w Nunspeet doszło do wypadku, gdy auto wjechało w tłum ludzi.

Rannych zostało dziewięć osób, w tym trzy ciężko, a za kierownicą pojazdu była 56-letnia mieszkanka Nunspeet.

Policja i służby ratunkowe prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia - nie zakłada się, że był to celowy atak.

W Nunspeet w prowincji Geldria w poniedziałek wieczorem podczas parady świateł samochód wjechał w grupę widzów stojących przy trasie przejazdu.

Dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko. Policja nie zakłada na razie celowego działania - poinformował nadawca publiczny NOS.

Do zdarzenia doszło około godz. 18.45 na Elburgerweg, gdzie zgromadziła się publiczność obserwująca coroczną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami.

Holandia. Samochód wjechał w tłum podczas parady w Nunspeet

Jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w ludzi stojących przy drodze.

"Dziewięć osób zostało rannych, w tym co najmniej trzy ciężko. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na celowy atak, ale wciąż prowadzimy dochodzenie" - poinformowała holenderska policja.

Funkcjonariusze poinformowali również, że za kierownicą samochodu, który wjechał w tłum siedziała 56-letnia mieszkanka Nunspeet, zatrzymana przez policję. Kobieta została lekko ranna.

Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu jednostek. Na miejscu pracowały liczne zespoły pogotowia, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców ratunkowych. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.

Parada została przerwana, a trasa zamknięta. Policja podkreśliła, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

