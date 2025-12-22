Samochód wjechał w tłum podczas parady w Holandii. Są ranni, służby w akcji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Samochód wjechał w tłum ludzi obserwujących paradę ozdobionych świątecznymi światłami samochodów w Nunspeet w prowincji Geldria w Holandii. W wyniku zdarzenia rannych zostało dziewięć osób, w tym co najmniej trzy ciężko. Holenderska policja poinformowała o zatrzymaniu 56-latki, która siedziała za kierownicą auta.

Służby ratunkowe – policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe – pracują przy oświetlonej ulicy nocą. W tle widoczne pojazdy uprzywilejowane, funkcjonariusze zabezpieczają teren oraz porozumiewają się między sobą.
Holandia. Samochód wjechał w tłum podczas parady w Nunspeet. Są ranniROLAND HEITINKPAP/EPA

W skrócie

  • Podczas parady ozdobionych świątecznymi światłami samochodów w Nunspeet doszło do wypadku, gdy auto wjechało w tłum ludzi.
  • Rannych zostało dziewięć osób, w tym trzy ciężko, a za kierownicą pojazdu była 56-letnia mieszkanka Nunspeet.
  • Policja i służby ratunkowe prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia - nie zakłada się, że był to celowy atak.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Nunspeet w prowincji Geldria w poniedziałek wieczorem podczas parady świateł samochód wjechał w grupę widzów stojących przy trasie przejazdu.

Dziewięć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko. Policja nie zakłada na razie celowego działania - poinformował nadawca publiczny NOS.

Do zdarzenia doszło około godz. 18.45 na Elburgerweg, gdzie zgromadziła się publiczność obserwująca coroczną paradę pojazdów ozdobionych świątecznymi światłami.

Holandia. Samochód wjechał w tłum podczas parady w Nunspeet

Jeden z kierowców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w ludzi stojących przy drodze.

Zobacz również:

Strzelanina przed barem w Johannesburgu
Świat

Wyszli z baru, padły strzały. Dziewięć osób nie żyje

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    "Dziewięć osób zostało rannych, w tym co najmniej trzy ciężko. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na celowy atak, ale wciąż prowadzimy dochodzenie" - poinformowała holenderska policja.

    Funkcjonariusze poinformowali również, że za kierownicą samochodu, który wjechał w tłum siedziała 56-letnia mieszkanka Nunspeet, zatrzymana przez policję. Kobieta została lekko ranna.

    Służby ratunkowe natychmiast ogłosiły alarm Grip-1, co oznacza skoordynowaną akcję wielu jednostek. Na miejscu pracowały liczne zespoły pogotowia, straż pożarna, policja oraz kilka śmigłowców ratunkowych. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.

    Parada została przerwana, a trasa zamknięta. Policja podkreśliła, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek wskazujących na działanie umyślne. Okoliczności zdarzenia są nadal badane.

    Zobacz również:

    Na drodze S-19 w lubelskim doszło do karambolu
    Lubelskie

    Groźny karamabol na S19 w Lubelskiem. Zderzyło się kilkanaście pojazdów

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Wydarzenia": Kładka niezgody. Spór społeczników i samorządowców o przeprawę nad WisłąPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze