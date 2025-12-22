W skrócie Ewa Zajączkowska-Hernik przestała być prezesem okręgu podwarszawskiego Nowej Nadziei i zapowiedziała nowe inicjatywy.

Sławomir Mentzen publicznie podziękował jej za dotychczasową pracę.

W listopadzie sąd podjął decyzję o wykreśleniu Nowej Nadziei z rejestru partii.

Ewa Zajączkowska-Hernik oświadczyła na platformie X, że stanowisko prezesa okręgu podwarszawskiego Nowej Nadziei przestała piastować w poniedziałek.

Dodała, że zbierane doświadczenie było dla niej niezwykle cenne. "Bardzo się cieszę, że okręg udało się zintegrować i postawić na nogi" - dodała.

Dziękując za wsparcie swoim współpracownikom, nazwała ich osobami oddanymi Polsce. Jak przekazała, ją samą czekać będą "nowe i odważne inicjatywy".

Zajączkowska-Hernik straciła stanowisko. Mentzen skomentował

Europosłanka nie ujawniła szczegółów, choć zapewniła, że zamierza zaangażować się w pracę i "wejść na kolejny, nowy poziom politycznej działalności". Dodała przy tym, że nadchodzący rok z pewnością będzie wyjątkowy i przełomowy.

"Musimy wspólnie zrobić mocny rozbieg przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, które będą kluczowe dla przyszłości Polski!" - podsumowała Zajączkowska-Hernik.

Pod wpisem polityk swój komentarz zamieścił prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Podziękował jej za pracę w okręgu. "Kolejne lata na pewno będą dla ciebie czasem ciężkiej i ważnej walki o polskie interesy w Parlamencie Europejskim. Powodzenia!" - napisał.

Zawirowania w Nowej Nadziei. Spór o wykreślenie partii z rejestru

Pod koniec listopada Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Nowa Nadzieja, ugrupowanie powołane do życia w 2015 roku przez Janusza Korwin-Mikkego, a obecnie prowadzone przez Sławomira Mentzena, zostanie wykreślona z rejestru partii.

Decyzję podjęto po wniosku Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem tego kroku było niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

"Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne, nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji" - informował Interię Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.

Państwowa Komisja Wyborcza o niezłożeniu przez m.in. Nową Nadzieję sprawozdania finansowego w wymaganym terminie informowała w maju. Wówczas przekazano także informację o skierowaniu do sądu wniosku w tej sprawie.

