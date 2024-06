Premier o rozliczeniach: To idzie zbyt wolno

- Jakoś dajemy radę i minister Adam Bodnar daje radę w przywracaniu standardów praworządnośc i - powiedział premier Donald Tusk . Dodał, że "doceniła to Unia Europejska " i zwolniła całość środków europejskich dla Polski.

- Jeśli chodzi o to, co ma boleć tych, którzy okradali Polskę i Polaków. Tak, to idzie za wolno i jest związane z tym, że dawny kształt prokuratury jest chroniony w dużym stopniu ustawami, decyzjami czy stanowiskiem prezydenta - powiedział premier Donald Tusk.