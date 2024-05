O. Tadeusz Rydzyk apeluje do Donalda Tuska. "Wprowadza pan w błąd"

- Zwracam się do pana, panie premierze - nawiązując do częstej narracji pana i pana grupy politycznej o "imperium ojca Rydzyka" o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd. Panie premierze! To jest wprowadzanie w błąd słuchających pana. My pracujemy (...) dla wspólnego dobra. (...) To jest nasze powołanie i mamy obowiązek to czynić - stwierdził i dodał: "Czy obecnie w Polsce nie mamy do tego prawa?".