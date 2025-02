Premier broni minister w Sejmie. "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet"

- Zgodnie z tradycją, premier - przy wniosku o wotum nieufności wobec członka rządu - zobowiązany jest, a ja robię to z pełnym przekonaniem, do obrony swojego ministra lub minister. Dziś to zadanie jest wyjątkowo łatwe, biorąc pod uwagę intelektualną miałkość i absurdalność wniosku o wotum nieufności - powiedział premier Donald Tusk.