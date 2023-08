79 lat temu doszło do wybuchu Powstania Warszawskiego. Wymierzony w niemieckiego okupanta zryw mieszkańców Warszawy miał trwać kilka dni. Ostatecznie powstanie przeciągnęło się do dwóch miesięcy i zakończyło się 2 października 1944 roku. Rocznica jest okazją do oddania hołdu poległym powstańcom i tragicznie zmarłym mieszkańcom stolicy.