1 sierpnia 1944 wybuchło Powstanie Warszawskie, zbrojne wystąpienie skierowane przeciwko okupującym stolicę Polski Niemcom. Była to największa akcja militarna Armii Krajowej, By ją upamiętnić co roku o godzinie "W" rozbrzmiewają syreny. O której godzinie rozpoczęło się Powstanie Warszawskie? Skąd wziął się zwyczaj uruchamiania syren o tej porze? Co trzeba zrobić, gdy je usłyszymy?