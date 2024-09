Powódź na mapach. Widać głębsze miejsca

Czoło fali powodziowej w nocy ze środy na czwartek dotarło do stacji pomiarowej Trestno we Wrocławiu. Chociaż w szczytowym momencie woda w tym miejscy sięgnęła 641 cm, to z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że jest to wciąż znacznie mniej od rekordu z 1997 roku. Wówczas Odra osiągnęła tam 724 cm.