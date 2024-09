Powódź 2024. Awaria zbiornika w Krosnowicach. "Przestał pracować"

- Chcemy to trochę podnieść, ale mamy też awarię automatyki . W tej chwili przepływ kontrolujemy przy użyciu wodowskazów, ale to nie stanowi zagrożenia - tłumaczyła Joanna Kopczyńska . Następnie prezes omówiła sytuację na innych ważnych zbiornikach.

Powódź w Polsce. Wody Polskie o sytuacji na kluczowych zbiornikach

- Jeśli chodzi o zbiornik Nysa , to mogliśmy zmniejszyć odpływ ze zbiornika, aby Nysa była po bezpiecznej stronie. Z kolei w zbiorniku Mietków cały czas jest duży odpływ wody, ale zrównaliśmy go z dopływem - relacjonowała.

Jak wspomniała, "nasz dron obleciał Marszowice i widzimy, że woda rośnie, ale nie wychodzi do brzegu". - W tej chwili dron leci do Mietkowa. To, co widzimy w Mietkowie, to tam cały czas jest duży dopływ wody, więc odpływ równa się dopływowi. W tej chwili czekam na wyniki oblotu Mietkowa - dodała Kopczyńska.