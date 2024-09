Zbiornik Racibórz broni miasta. "Właśnie przechodzi fala"

Południe Polski nadal walczy z ogromną powodzią, jednak od kilku dni znacznego obszaru broni zbiornik Racibórz Dolny , który został uruchomiony w niedzielę nad ranem. Chociaż zbiornik przyjmuje masy wody, jest w stanie jedynie osłabić żywioł, a nie całkowicie go zatrzymać.

Powódź 2024. Zbiornik Racibórz przejmuje masy wody. Broni Opola

Jak przypomniano we wpisie, Opole zostało przygotowane na przejście fali powodziowej oraz wysoki stan wody. " W gotowości do pracy pozostaje polder Żelazna , który jest stale dozorowany przez pracowników PGW WP. Uruchomienie tego obiektu jest uzależnione od tempa przemieszczania się fali oraz jej wysokości" - dodano.

RZGW w Gliwicach podkreślił również, że wody rzeki Odry "zasadniczo mieszczą się w międzywalu". To właśnie dzięki uruchomieniu zbiornika Racibórz w odpowiednim czasie, był on w stanie przechwycić falę oraz ją wypłaszczyć pochłaniając ok. 147 mln metrów sześciennych wody.