Potężne zmiany w pogodzie. Antycyklony nawiedzą Europę

We wtorek prawie w całej Polsce będzie pochmurnie. Zachmurzenie będzie umiarkowane, choć miejscami na wschodzie oraz południu duże. We wschodniej części kraju mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem. W Karpatach może spaść śnieg i wówczas grubość pokrywy może wzrosnąć nawet o 2 cm. Termometry na wschodzie pokażą około 5 st. C, natomiast na zachodzie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północny skręcający na wschód.

Symboliczne opady nocą z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na krańcach wschodnich możliwe są słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. "Ale to będą bardzo symboliczne opady" – podkreślił synoptyk IMGW Kamil Walczak. Na południu spodziewane są rozpogodzenia. Synoptycy ostrzegają, że na południu, północy oraz wschodzie głównie w dolinach rzecznych możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie na południu, czyli tam gdzie będzie najwięcej rozpogodzeń minus 4 st. C. Najcieplejsza noc czeka nas na wschodzie do 1-2 st. C. Wiatr będzie słaby, na wschodzie powieje z kierunków północnych, na zachodzie przeważnie z południowego wschodu.

Kolejne dni przyniosą ocieplenie. W środę na południowym zachodzie termometry pokażą do 13 st. C. W czwartek, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu ma być najcieplej. Nawet do 15-16 st. C. "Ale uwaga, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa" – dodał synoptyk IMGW Reklama

Antycyklony nawiedzą Europę

W najbliższych dniach nastąpi całkowita przebudowa cyrkulacji nad Europą, wschodnie i centralne regiony kontynentu obejmą potężne wyże, a to za sprawą nadciągających antycyklonów. Polskę czekają potężne zmiany w pogodzie. Od wtorku z każdym dniem będzie coraz cieplej. Niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać, a opady słabnąć i zanikać - podaje portal twojapogoda.pl.

Najpierw słonecznie zrobi się na zachodzie, w środę słońce zacznie wychodzić na południu i w centrum, a w czwartek na południowym wschodzie. Aura zdecydowanie pozwoli cieszyć się pierwszymi dniami wiosny.

W najbliższy weekend przejściowo się ochłodzi, zacznie się chmurzyć i padać deszcz, a miejscami, głównie na południu kraju, także deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach spadnie nawet 25 centymetrów świeżego puchu.

Jednak wraz z początkiem przyszłego tygodnia piękna pogoda powróci, tym razem na zacznie dłużej, bo na co najmniej tydzień. Będzie słonecznie i bez kropli deszczu. Temperatury też nie będą najniższe, od 5 do ponad 10 stopni. Taka prognoza oznacza, że w Wielkanoc pogoda nas rozpieści. Reklama

