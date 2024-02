We wtorek z kolei czeka nas dzień z dużym zachmurzeniem i pojawiającymi się z czasem przejaśnieniami. IMGW podaje, że opadów śniegu mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy terenów górskich. W pozostałej części kraju dodatnie temperatury. "Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu" - czytamy w komunikacie IMGW. Zaznaczono, że opady deszczu (zwłaszcza w Polsce centralnej i północnej) mogą powodować przekroczenie stanów ostrzegawczych rzek .

Pogoda w Polsce. Na horyzoncie mrozy i śnieżyce

Przełomem w pogodzie będzie ostatnia dekada lutego . Do Polski zacznie spływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, co spowoduje spadek temperatur. Mróz będzie trzymał przez całą dobę na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze dodatnie wskazania utrzymają się tylko w ciągu dnia. Noce będą zdecydowanie chłodniejsze .

"W większości regionów kraju spadnie śnieg, jednak nie będą to duże opady" - informuje twojapogoda.pl. Pokrywa śnieżna będzie miała grubość zaledwie kilku centymetrów i będzie się szybko topić .

Jak zauważono, taka sytuacja może naprzemiennie się powtarzać. Będzie to powodować tak nielubianą przez przechodniów pluchę . Według prognozy pogody nie czeka nas gwałtowny powrót zimy, ale zmusi nas do odśnieżania podjazdów i włączenia ogrzewania . Można oczekiwać, że taka aura utrzyma się także w pierwszych dniach marca.

Pogoda. Antycyklon sieje mróz w Europie

Za wyjątkowo łagodną pogodę w naszej części Europy odpowiada antycyklon, który zmierza z Oceanu Arktycznego. Obejmuje on swoim "władaniem" wschodnią część kontynentu, powodując siarczyste mrozy w Rosji. Antycyklon utrwali prawdziwe anomalie temperatur na Starym Kontynencie. W Polsce - do ostatniej dekady lutego - będziemy notować od kilku do kilkunastu stopni na plusie, a na zachodzie i południu Europy termometry wskażą nawet ponad 20 stopni.