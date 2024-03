Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali prognozę pogody na najbliższy tydzień. Wynika z niej, że niedługo powitamy wyraźnie niższe temperatury. Chociaż w nocy pojawią się przymrozki, to na powrót zimy mimo wszystko nie ma co liczyć.

Burze od poniedziałku

Dzień jest pochmurny , z lokalnymi opadami deszczu na wschodzie i południu Polski. Mogą pojawić się również burze - zwłaszcza na południowym wschodzie.

Na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie chłodniej: do 3-5 st. C, w centrum około 8 st. C, a najcieplej będzie na południu: do 14-16 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie slaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty.

Wtorek ze śniegiem

We wtorek wciąż będzie dużo chmur, a większe przejaśnienia pojawią się jedynie na na krańcach północno-zachodnich. W wielu miejscach będzie deszczowo, a na północy może padać również deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Na Podkarpaciu mogą występować burze.

Temperatury wciąż będą dodatnie, jednak niższe niż w poprzednich dniach. Na północy oraz na terenach podgórskich będzie od 1 do 4 st. C a w centrum niewiele więcej, bo około 5 stopni Celsjusza. Najcieplejszym obszarem będzie podkarpacie, z temperaturą nie wyższą niż 11 st. C.

Powrót przymrozków

W środę warunki pogodowe zaczną się stabilizować. Chociaż wciąż panować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, to na wschodzie wystąpią już okresowe rozpogodzenia.

Na południu lokalnie będzie padać deszcz, za to na terenach podgórskich oraz na Warmii i Pomorzu rano możliwy będzie też deszcz ze śniegiem. Na terenach podgórskich, na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie najchłodniej: 3-5 st. C. W pozostałych częściach kraju termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza.

W nocy pojawią się przymrozki. Najsilniejsze będą występować na wschodzie Polski.

W środę może padać nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem / wxcharts /

Pogoda uspokoi się pod koniec tygodnia

Koniec tygodnia będzie przeważnie pogodny, z większą ilością chmur na zachodzie i południu kraju. Pogoda się uspokoi i nie powinno być opadów.

Zrobi się minimalnie cieplej niż w połowie tygodnia. Na wschodzie będzie około 5 st. C, w centrum o dwa stopnie cieplej, a na zachodzie do 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Nieco bardziej suchy weekend

Sobota i niedziela będą bardziej pochmurne, jednak pierwszy dzień weekendu powinien być suchy. W niedzielę jednak deszcz może padać na południowym wschodzie.

Temperatury w weekend wrócą do wyższego poziomu. W większości Polski termometry pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na Wybrzeżu i wschodzie będzie chłodniej - tam będzie od 5 do maksymalnie 9 st. C. Wiatr nie powinien dawać się nam specjalnie we znaki.

