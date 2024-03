Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ciepłe chłodnego początki

Według prognoz najcieplej zrobi się w piątek - tego dnia na zachodzie i południowym zachodzie Polski temperatury zbliżą się do 20 stopni Celsjusza i wyniosą w okolicach 17-18 st. C .

Sobota również będzie ciepła i w większości kraju słupki termometrów nie spadną poniżej poziomu 10 stopni Celsjusza. Najcieplej w pierwszy dzień weekendu będzie na zachodzie kraju: do 14-15 st. C . Sam weekend będzie jednak pochmurny i deszczowy w większości kraju. Lokalnie mogą też wystąpić burze .

Zmiana przyjdzie w niedzielę

Ochłodzenie przyjdzie w niedzielę , wraz z napływem mroźnego powietrza znad Arktyki . Szczególnie odczuwalne będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatury wyniosą od 2 do około 7 stopni Celsjusza . Nocą możliwe będą przymrozki . W niedzielę i poniedziałek najcieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie, jednak w centrum kraju nie powinno być więcej niż 10-11 st. C.

Nieśmiały powrót ciepła

We wtorek warunki znowu się zmienią. Nadejdzie ocieplenie, które odczują przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części Polski. W reszcie kraju jednak chłód nie odpuści. O ile na północnym wschodzie wciąż będzie poniżej 10 st. C, to już na zachodzie i południowym zachodzie temperatury mogą wzrosnąć do 15-16 stopni Celsjusza.