Posłowie PiS weszli do siedziby TVP we wtorek późnym wieczorem. Była to bezpośrednia reakcja na przyjęcie przez Sejm uchwały o "przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych". Głosami parlamentarzystów nowej koalicji wezwano Skarb Państwa, by podjął niezwłoczne działania naprawcze w TVP. Przedstawiciel wnioskodawców Bogdan Zdrojewski w rozmowie z Interią przyznał, że chce, by zmiany nastąpiły jeszcze przed Wigilią.