Rośnie tłum w siedzibie TVP. "Nie gra telewizja, zamach stanu"

W gmachu stacji doszło do przepychanek. Politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że posłanka Joanna Borowiak została napadnięta "przez osiłków nowego ministra kultury". Część posłów miała zostać zamknięta w pobliżu biura prezesa TVP. Z kolei w gabinecie Mateusza Matyszkowicza mają przebywać m.in. nowy prezes i przewodniczący rady nadzorczej TVP.

Sygnał TVP Info wyłączony. "Jedziemy na Woronicza"

By przybywać do siedziby TVP na ul. Woronicza jako jeden z pierwszych apelował redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. "Trwa zamach na media publiczne! Wyłączono sygnał TVP Info. Wszyscy jedziemy na Woronicza. Dołączcie do nas" - pisał w mediach społecznościowych. Sakiewicz razem z Adrianem Stanowskim prowadzą specjalny program na antenie TV Republika.