Kazachskie media informowały we wtorek, że ponad sto cystern z gazem skroplonym, produkowanym przez firmę Tengizchevroil, utknęło na granicy Polski i Białorusi . Powodem ich zatrzymania miała być obawa, że pod przykrywką gazu z Kazachstanu do UE może trafiać paliwo pochodzące z Rosji .

We wtorek do sprawy odniosła się Izba Administracji Skarbowej w Lublinie . W oświadczeniu przekazanym Interii rzecznik prasowy Michał Deruś wyjaśnił, że w związku z wprowadzeniem sankcji na niektóre towary, w tym także na gaz oraz "podejrzeniami dotyczącymi jego pochodzenia, Służba Celno-Skarbowa (SCS) prowadzi szczegółowe kontrole , aby potwierdzić zgodność deklarowanego pochodzenia surowca z faktycznym".

Granica polsko-białoruska. Cysterny z gazem zatrzymane. "Weryfikacja dokumentów"

IAS informuje, że w przypadku wątpliwości co do źródła pochodzenia gazu, "procedury wyjaśniające są kontynuowane, a transport pozostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy".