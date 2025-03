- Zdaniem MSZ jest to decyzja bardzo istotna, a sytuacja jest bardzo poważna - mówił rzecznik resortu spraw zagranicznych.

- Została podjęta decyzja bez żadnych konsultacji ani sojusznikami z NATO , ani z zajmującą się wsparciem walczącej Ukrainy grupą Rammstein. Do tej decyzji odniesie się obradująca właśnie Rada Ministrów. Będzie to również temat dyskusji na zbliżającej się Radzie Europejskiej - deklarował Paweł Wroński podczas spotkania z dziennikarzami.

Donald Trump wstrzymał wszelką amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy, także w przypadku broni, która zdążyła dotrzeć chociażby do Polski. Potwierdził to przedstawiciel Białego Domu, uściślając, że prezydent USA chce "upewnić się", że takie wsparcie "przyczynia się do rozwiązania" konfliktu.