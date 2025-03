- Oczywistym jest fakt, że do tej pory największym dostawcą sprzętu na front były Stany Zjednoczone . Jeśli USA tego zaprzestaną lub wstrzymają dostawy , będzie to prawdopodobnie najlepszy wkład w sprawę pokoju (na świecie) - powiedział Dmitrij Pieskow. Jednocześnie Moskwa chce poznać szczegóły decyzji Białego Domu .

"Musimy wzmocnić nasze zdolności ekonomiczne i militarne oraz wziąć pełną odpowiedzialność za nasze własne bezpieczeństwo. Wymaga to zwiększonych inwestycji w obronę. Zapewnienie naszego bezpieczeństwa oznacza również nasilenie naszego wsparcia dla Ukrainy. Nie możemy pozwolić, aby agresywna polityka Rosji, która zagraża nam wszystkim, odniosła sukces" - przekonywał polityk. "Era polegania na innych, aby zajęli się fundamentalnymi wyzwaniami międzynarodowymi w naszym imieniu, dobiegła końca. Teraz nadszedł czas, aby Europa zdecydowanie przeszła od słów do czynów " - dodał Czech .

- Decyzja Stanów Zjednoczonych o zamrożeniu pomocy dla Ukrainy wzmacnia stanowisko Rosji i utrudnia doprowadzenie do pokoju - oświadczył we wtorek sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji Benjamin Haddad - Jeśli chce się pokoju, to czy decyzja o zawieszeniu dostaw broni dla Ukrainy wzmacnia pokój, czy też go oddala? Oddala go, bo wzmacnia agresora na lądzie, którym jest Rosja - doprecyzował urzędnik z Quai d'Orsay na antenie telewizji France 2.