Przywódca Serbów bośniackich wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Węgier Peterem Szijjarto przy okazji forum biznesowego "Invest Srpska", zorganizowanego w Republice Serbskiej.

Węgry i Republika Serbska. "Viktor Orban działa jak nasz koń trojański"

Podkreślił, że spośród krajów Unii Europejskiej to Węgry najlepiej rozumieją sytuację na Bałkanach Zachodnich, co jego zdaniem pozwala Budapesztowi na prowadzenie skutecznej polityki wobec tego regionu. Zapewnił także, że jako prezydent RS będzie dążył do utrzymania bliskich relacji z Rosją i sprzeciwi się wprowadzeniu przez Bośnię i Hercegowinę wiz dla obywateli Rosji i Turcji, których domaga się Bruksela.