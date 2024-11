Scholz stanowczo o wsparciu Ukrainy. "Nie kosztem naszego dobrobytu"

Niemcy. Olaf Scholz rozmawiał z Donaldem Trumpem

Niemcy. Rozpad koalicji. Olaf Scholz nie chce "polaryzacji jak w USA'

W ubiegłym tygodniu doszło do rozpadu koalicji SFD, Zielonych oraz FDP. W swoim przemówieniu Scholz zaapelował do posłów, by "współpracowali dla dobra kraju" do czasu kolejnych wyborów.