W czasie wtorkowego posiedzenia komisji ds. afery wizowej doszło do przesłuchania Lecha Kołakowskiego. W trakcie składania zeznań były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi konfrontowany był m.in. z ujawnionymi przez komisję dokumentami czy informacjami, z których wynikało, że pod tym samym adresem, co jego biuro poselskie, zarejestrowana była agencja "SO JOB" zajmująca się poszukiwaniem obcokrajowców do pracy.

