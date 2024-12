Politycy składają życzenia. "Bezpieczeństwa i spokoju"

W wigilijny poranek media społecznościowe zaczęły zasypywać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, jakie Polkom i Polakom składają politycy z różnych ugrupowań.

"Wszystkim państwu przekazujemy nasze najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa i dostatku" - napisał prezydent Andrzej Duda, a do wpisu zamieścił nagranie, na którym wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą składają życzenia bożonarodzeniowe. Reklama

Boże Narodzenie. Para prezydencka i prezes PiS złożyli życzenia świąteczne

Prezydent podkreślił, iż jest to "radosny czas, który chcemy spędzać razem po to, aby dzielić się z innymi dobrem, które sami otrzymaliśmy". - Polskie Boże Narodzenie to głębia treści duchowych, ale też wielobarwne bogactwo tradycji i zwyczajów - kolęd, świątecznych ozdób i potraw. Strzegąc tego skarbu wciąż na nowo odkrywamy piękno tego, co nas łączy, co czyni nas wspólnotą - mówił Duda.

- Szczególnie pozdrawiamy tych z państwa, którzy dzisiaj pracują - dyżurują lub pełnią służbę - dzięki państwu, Boże Narodzenie jest dla nas porą spokoju, bezpieczeństwa i wytchnienia - dodał prezydent. Z kolei pierwsza dama mówiła o świątecznych tradycjach oraz nakłaniała do wspierania dobroczynnych inicjatyw, dzięki którym "możemy doświadczyć niezwykłej radości dawania i realnie zmieniać świat na lepsze".

Również prezes Prawa i Sprawiedliwości zamieścił w sieci życzenia dla Polaków. "Życzę państwu, żeby to były piękne i szczęśliwe Święta Bożego Narodzenia. A ten rok, który jest przed nami, by był rokiem dobrym" - napisał polityk. Z kolei na dołączonym do wpisu nagraniu mówił: - Chciałem złożyć najlepsze życzenia, te osobiste, odnoszące się do waszego życia, waszych rodzin. Reklama

Jarosław Kaczyński życzył też, aby to były "miłe, obfite święta". - Ale także, aby to wszystko, co dzieje się wokół nas, w naszych środowiskach, ale także w naszej ojczyźnie, szło w nowym kierunku. Żeby to wszystko, co bolało nas w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach poprawiło się - mówił.

Życzenia bożonarodzeniowe złożył wraz z ministrami swojego rządu premier Donald Tusk. - Żeby te święta były spokojne, żebyście odnaleźli poczucie bezpieczeństwa przy stole wigilijnym ze swoimi najbliższymi. W tych trudnych czasach o spokój najtrudniej - zwrócił się do Polaków przed posiedzeniem rządu.

Święta Bożego Narodzenia. Kandydaci na prezydenta ślą życzenia, zamieścili nagrania

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska życzyła, "aby każdy moment życia niósł za sobą radość". - Święta Bożego Narodzenia to okazja do zatrzymania się, by docenić to, co mamy, przypomnieć sobie jak ważne są więzi, które nas łączą, by pomyśleć o przyszłości - życzyła minister.

Nie zabrakło także bożonarodzeniowych życzeń od kandydatów na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski w opublikowanym nagraniu, wraz z żoną życzył radości, uśmiechu i spokoju. Reklama

Swoje życzenia wraz z nagraniem udostępnił również wspierany przez PiS Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. - To taki czas, kiedy możemy się zatrzymać (...) przypomnieć sobie, że jedność nie oznacza zgody na wszystko, ale szacunek do różnic i innego zdania, że pokój zaczyna się od prostego gestu czy słowa - mówi na filmie Nawrocki.

Prezes IPN dodaje również, że "razem możemy zbudować mosty, które połączą to, co wydaje się nie do połączenia".

-----

