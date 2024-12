Życzenia premiera Donalda Tuska. Nagle ministrowie zaczęli śpiewać

- W imieniu każdej z was i każdego z was (spośród ministrów - red.) chcę powiedzieć kilka słów od serca do wszystkich polskich rodzin, żeby te święta były spokojne. Żebyście odnaleźli spokój, poczucie bezpieczeństwa przy stole wigilijnym ze swoimi najbliższymi. W tych trudnych czasach o spokój czasami najtrudniej, ale z otwartymi sercami i nadzieją na bezpieczną, dobrą przyszłość na pewno łatwiej będzie nam wszystkim przejść przez te trudne, skomplikowane czasy - powiedział lider koalicji rządzącej.

