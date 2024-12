Prezydent Duda ubolewa nad zmianami w ustawie o wolnej Wigilii

Końcowy kształt ustawy wynikiem poprawek KO

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, proponując, by zmiany weszły w życie w tym roku. Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 roku, a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.