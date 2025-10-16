W skrócie 16 października przypada 47. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

"Polak, który zmienił świat, stał się autorytetem dla milionów, a po śmierci został świętym" - napisał o Janie Pawle II prezydent Karol Nawrocki.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od kilku wieków. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat.

"6 października 1978 roku Polak - Karol Wojtyła - został papieżem. Z wolnej duszy zniewolonej Polski popłynęło słowo, które pokonało komunistyczną dyktaturę" - napisał prezydent na portalu X.

"Jan Paweł II stał na straży prawdy i wolności, konsekwentnie upominając się o poszanowanie podstawowych wartości. Polak, który zmienił świat, stał się autorytetem dla milionów, a po śmierci został świętym. Bóg zapłać, Ojcze Święty" - dodał Karol Nawrocki.

"Pontyfikat Jana Pawła II zmienił oblicze polskiej ziemi, doprowadzając do upadku komunizmu. Ojcze Święty, dziękujemy!" - napisała z kolei europosłanka PiS Anna Zalewska.

Według europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej "wybór Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową na zawsze zmienił bieg historii Polski, Europy i świata". "Św. Jan Paweł II był Papieżem Wolności, który tchnął nadzieję w serca milionów. Był iskrą, która przyczyniła się do upadku żelaznej kurtyny!" - napisała Wiśniewska.

Abp Polak: wybiórcze traktowanie wypowiedzi Jana Pawła II fałszuje jego obraz

Prymas Polski abp. Wojciech Polak mówił, że nowe pokolenia nie miały okazji bezpośrednio poznać Jana Pawła II "dlatego powinniśmy na nowo odkrywać jego nauczanie, zarówno to, co mówił podczas pielgrzymek do ojczyzny, jak i szereg dokumentów dotyczących nauki społecznej Kościoła".

Według niego krytyka, jaka co jakiś czas spada na papieża wynika "przeważnie z nieznajomości kontekstu, w jakim papież swoje słowa wypowiadał".

- Krytyka zawsze związana jest z patrzeniem tylko z jednego punktu widzenia. Radziłbym więc spojrzeć na całość papieskiego nauczania, a nie wybierać tylko pojedyncze opinie, słowa, sytuacje, które mogą budować fałszywy obraz - powiedział abp. Polak.

47. Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Polak przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym następcą św. Piotra od ponad czterech wieków niepochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła.

W tym czasie papież odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów. Odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i napisał 43 listy apostolskie. Fundamentem większości z nich jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Był pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Jan Paweł II zmarł w wieku 84 lat 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 w Watykanie. W 2011 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI, a w 2014 roku - kanonizowany przez papieża Franciszka.

