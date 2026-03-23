Katastrofa samolotu wojskowego w Kolumbii. Wielka akcja ratownicza
Na południowym wschodzie Kolumbii doszło do katastrofy samolotu wojskowego - informują media. Na pokładzie znajdowało się 110 osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w okolicach miasta Puerto Leguizamo. W sieci pojawiło się nagranie z miejsca katastrofy.
O zdarzeniu poinformował m.in. profil World News na platformie X. Z jego relacji wynika, że do katastrofy doszło w pobliżu miasta Puerto Leguizamo w Kolumbii.
"Mobilizowane są służby ratownicze, na razie nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące ofiar i przyczyny katastrofy. Władze mają wkrótce wydać oficjalne oświadczenie" - czytamy na X.
Ministerstwo Obrony Kolumbii, na które powołuje się agencja AFP, przekazało, że samolot Sił Powietrznych rozbił się podczas startu niedaleko granicy z Ekwadorem. Minister Pedro Sanchez poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych nie jest na ten moment znana.
Agencja Reutera ustaliła ponadto, że samolot, który rozbiły się w Puerto Leguizamo, to Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130.
