O zdarzeniu poinformował m.in. profil World News na platformie X. Z jego relacji wynika, że do katastrofy doszło w pobliżu miasta Puerto Leguizamo w Kolumbii.

"Mobilizowane są służby ratownicze, na razie nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące ofiar i przyczyny katastrofy. Władze mają wkrótce wydać oficjalne oświadczenie" - czytamy na X.

Ministerstwo Obrony Kolumbii, na które powołuje się agencja AFP, przekazało, że samolot Sił Powietrznych rozbił się podczas startu niedaleko granicy z Ekwadorem. Minister Pedro Sanchez poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych nie jest na ten moment znana.

Agencja Reutera ustaliła ponadto, że samolot, który rozbiły się w Puerto Leguizamo, to Lockheed Martin LMT.N Hercules C-130.

