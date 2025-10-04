W skrócie Pomnik Jana Pawła II w pobliżu dworca Termini w Rzymie został zdewastowany - na posągu pojawiły się wulgarny napis oraz symbol sierpa i młota.

Zniszczenie odkryli karabinierzy w sobotę nad ranem

Do aktu wandalizmu doszło w czasie demonstracji solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy, podczas której rzeźbę ozdobiono również kefiją.

Pomnik papieża Jana Pawła II został postawiony w okolicy jednego z najpopularniejszych dworców w Europie w 2011 roku. Na początku trwającego weekendu został on zdewastowany.

Incydent opisał regionalny serwis romatoday.it. Zniszczenie pomnika została odkryte przez karabinierów w sobotę nad ranem.

Obraźliwe napisy na pomniku Jana Pawła II w Rzymie

W dolnej części pomnika, pojawiły się wulgarny napis "Fascista di merda", co dosłownie oznacza "faszystowskie g...". Sprawca wandalizmu namalował też komunistyczny symbol sierpa i młota.

Włoska agencja prasowa Ansa przekazała, że statuę upamiętniającą papieża Polaka wyczyścili karabinierzy.

Nie ma informacji o zatrzymaniu sprawcy lub sprawców wandalizmu.

Rzym. Pikieta solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy

Włoscy dziennikarzy zaznaczyli, że w okolicy pomnika odbywała się pikieta na znak solidarności z mieszkańcami bombardowanej przez Izrael Strefy Gazy.

Najprawdopodobniej w trakcie jej trwania doszło do dewastacji monumentu przedstawiającego polskiego papieża. Rzymskie media odnotowały, że w trakcie protestu ktoś "przyozdobił" postać Karola Wojtyły kefiją, czyli tradycyjnym arabskim nakryciem głowy, który jest częścią ubioru Palestyńczyków.

W sobotę spodziewane są kolejne manifestacje w okolicy dworca Termini.

