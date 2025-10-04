Pomnik Jana Pawła II zdewastowany. Na posągu pojawił się wulgarny napis
Pomnik Jana Pawła II w okolicy dworca Termini w Rzymie został zdewastowany - donoszą włoskie media. Na posągu przedstawiającym polskiego papieża pojawił się symbol sierpa i młota oraz obraźliwy napis.
W skrócie
- Pomnik Jana Pawła II w pobliżu dworca Termini w Rzymie został zdewastowany - na posągu pojawiły się wulgarny napis oraz symbol sierpa i młota.
- Zniszczenie odkryli karabinierzy w sobotę nad ranem
- Do aktu wandalizmu doszło w czasie demonstracji solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy, podczas której rzeźbę ozdobiono również kefiją.
Pomnik papieża Jana Pawła II został postawiony w okolicy jednego z najpopularniejszych dworców w Europie w 2011 roku. Na początku trwającego weekendu został on zdewastowany.
Incydent opisał regionalny serwis romatoday.it. Zniszczenie pomnika została odkryte przez karabinierów w sobotę nad ranem.
Obraźliwe napisy na pomniku Jana Pawła II w Rzymie
W dolnej części pomnika, pojawiły się wulgarny napis "Fascista di merda", co dosłownie oznacza "faszystowskie g...". Sprawca wandalizmu namalował też komunistyczny symbol sierpa i młota.
Włoska agencja prasowa Ansa przekazała, że statuę upamiętniającą papieża Polaka wyczyścili karabinierzy.
Nie ma informacji o zatrzymaniu sprawcy lub sprawców wandalizmu.
Rzym. Pikieta solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy
Włoscy dziennikarzy zaznaczyli, że w okolicy pomnika odbywała się pikieta na znak solidarności z mieszkańcami bombardowanej przez Izrael Strefy Gazy.
Najprawdopodobniej w trakcie jej trwania doszło do dewastacji monumentu przedstawiającego polskiego papieża. Rzymskie media odnotowały, że w trakcie protestu ktoś "przyozdobił" postać Karola Wojtyły kefiją, czyli tradycyjnym arabskim nakryciem głowy, który jest częścią ubioru Palestyńczyków.
W sobotę spodziewane są kolejne manifestacje w okolicy dworca Termini.