W skrócie Metropolita warmiński abp Józef Górzyński zaprosił papieża Leona XIV na obchody 150-lecia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie.

Papież otrzymał od metropolity relikwiarz z relikwiami beatyfikowanych sióstr katarzynek.

W Watykanie i Rzymie odbywają się wydarzenia upamiętniające męczeństwo sióstr katarzynek oraz konferencja naukowa o ich historii.

Metropolita warmiński abp Józef Górzyński uczestniczył w audiencji generalnej, podczas której przekazał papieżowi Leonowi XIV dar archidiecezji warmińskiej - relikwiarz z relikwiami męczennic, sióstr katarzynek beatyfikowanych w maju tego roku - poinformował będący w Watykanie rzecznik kurii ks. Marcin Sawicki.

Jak relacjonował ks. Sawicki, "podczas rozmowy z papieżem metropolita warmiński przekazał Ojcu Świętemu wdzięczność Kościoła na Warmii za wyniesienie na ołtarze sióstr katarzynek będących ofiarami sowieckiego terroru pod koniec i tuż po II wojnie światowej".

Wizyta metropolity warmińskiego w Watykanie. Papież otrzymał zaproszenie

Abp Górzyński wspomniał też papieżowi, że jest z archidiecezji warmińskiej, która szczyci się sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i że obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej był darem, jaki papież otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego. Dołączył się do zaproszeń do Gietrzwałdu przekazanych Leonowi XIV przez prezydentów RP Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego - przekazał ks. Sawicki.

Mówiąc o kulisach procesu beatyfikacyjnego katarzynek, metropolita warmiński przypomniał, że uznanie męczeństwa sióstr zamordowanych przez Sowietów wymagało udokumentowania faktów dotyczących okoliczności ich śmierci.

- Instytut Pamięci Narodowej włączył się i pomógł, przeprowadzając ekshumację sióstr. To potwierdzenie świadectw o zamordowaniu sióstr i miejscu ich pochówku było niezwykle istotne dla procesu beatyfikacyjnego - zaznaczył abp Górzyński.

Metropolita warmiński wraz z grupą kapłanów i pracowników Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przebywa w Rzymie, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbywa się w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim na temat sióstr ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy beatyfikowanych 31 maja w Braniewie.

Abp Górzyński wyjaśnił, że siostry katarzynki mają historyczne i duchowe związki z jezuitami i stąd organizacja sympozjum na uczelni jezuickiej, jaką jest Papieski Uniwersytet Gregoriański. Konferencja naukowa zakończy się w piątek.

Rzym. Wystawa poświęcona siostrom katarzynkom

W środę w auli św. Jana Pawła II przy kościele polskim św. Stanisława Kostki w Rzymie otwarta zostanie wystawa "Męczeństwo sióstr katarzynek - ofiar sowieckiego terroru w 1945 r.", zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

15 sióstr katarzynek zginęło z rąk czerwonoarmistów od stycznia do listopada 1945 r., gdy - mimo możliwości ewakuacji - pozostały przy chorych i potrzebujących. Beatyfikacja sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, którego założycielką w Braniewie była błogosławiona Regina Protmann, jest pierwszą w historii archidiecezji warmińskiej.

Kościół warmiński przypomina jednak, że pod koniec II wojny światowej wskutek wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Prus Wschodnich śmierć poniosło ponad 100 sióstr Zgromadzenia, z których 28 zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego.

Gietrzwałd. Miejsce objawień maryjnych

Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień w Polsce uznane przez Kościół i jedno z 12 na świecie. Według przekazów Matka Boża ukazała się dwóm dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, w Gietrzwałdzie, gdy te tereny były w zaborze pruskim.

Maryja objawiała się dzieciom od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Przemawiała wówczas do dzieci po polsku, gdy władze pruskie prowadziły silną germanizację, zakazując używania języka polskiego w szkołach i w życiu publicznym.

